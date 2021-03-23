РИАМО - 23 мар. На временно закрытом участке Калужско-Рижской линии метро работают бесплатные компенсационные маршруты, за минувший день они перевезли более 190 тыс. человек, сообщила заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.

Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» закрыли по 2 апреля из-за работ по строительству Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовская». На улицах рядом с метро действует ряд ограничений для движения транспорта.

«Второй будний день показывает очень высокую загрузку компенсационных маршрутов. За вчера мы провезли более чем 190 тыс. пассажиров. Мы просим горожан пользоваться альтернативными маршрутами Московского метрополитена. При этом время поездки можно сократить от 15 до 18 минут», — сказала Темникова журналистам.

Она добавила, что на сегодняшний день на линии работает более 80 автобусов. При этом в утренние часы их количество увеличивается.

«Иногда скапливаются небольшие очереди, которые в течение 5-10 минут рассасываются благодаря тому, что мы осуществляет посадку в сразу несколько транспортных средств. Сегодня на линии более чем 80 автобусов. Утром мы увеличиваем их количество, чтобы интервал движения составлял не более 30 секунд», — добавила Темникова.

Более 30 м тоннеля построят в районе закрытого участка «оранжевой» линии метро>>