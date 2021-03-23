РИАМО - 23 мар. На временно закрытом участке Калужско-Рижской линии метро работают бесплатные компенсационные маршруты, за минувший день они перевезли более 190 тыс. человек, сообщила заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова.
Участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» закрыли по 2 апреля из-за работ по строительству Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовская». На улицах рядом с метро действует ряд ограничений для движения транспорта.
Она добавила, что на сегодняшний день на линии работает более 80 автобусов. При этом в утренние часы их количество увеличивается.
«Иногда скапливаются небольшие очереди, которые в течение 5-10 минут рассасываются благодаря тому, что мы осуществляет посадку в сразу несколько транспортных средств. Сегодня на линии более чем 80 автобусов. Утром мы увеличиваем их количество, чтобы интервал движения составлял не более 30 секунд», — добавила Темникова.
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