РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске в районе складского комплекса «Вайлдберриз» начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории микрорайона Лаговский проводят работы по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей в деревне Бережки в районе складского комплекса «Вайлдберриз», - говорится в сообщении.

Ранее жители требовали решить проблему со стихийной парковкой, которая мешает проезду транспорта и способствует пробкам. Вопрос касается примерно 2 тысяч человек в коттеджном поселке Бережки, одноименной деревне и деревне Коледино.

Из-за скапливающегося транспорта на обочине затруднен выезд на работу, опаздывает школьный автобус, не может проехать пожарная техника, полиция, скорая помощь.