РИАМО - 23 мар. Жилой дом в Химках, получивший повреждения в результате взрыва бытового газа, планируется восстановить за 180 дней, администрация поможет жильцам с переездом, сообщается на сайте администрации городского округа.

Глава Химок Дмитрий Волошин и замгендиректора Фонда капитального ремонта имущества многоквартирных домов Московской области Александр Шаповалов пообщались с пострадавшими жильцами дома в штабе.

«180 дней потребуется на восстановление дома, где произошел взрыв. Сложной частью работ является разбор фасадной части. Работы по демонтажу займут большее количество времени. Будет сделан стальной каркас», — сказал Шаповалов.

По словам Волошина, всех жильцов четвертого подъезда администрация обеспечит транспортом, а также окажет помощь в транспортировке мебели и вещей.

«С каждой семьей будем работать индивидуально, чтобы комфортно осуществить все мероприятия по переезду. У кого нет конструктивных изменений в квартире, то подрядная организация опечатает жилую площадь, разберет при необходимости мебель и увезет в специальное место», – добавил Волошин.

Также помощь пострадавшим обеспечат и при восстановлении документов. Юристы администрации сами за собственников восстановят их по доверенности.

Во время встречи был решен вопрос одного из жителей, проживающего в третьем подъезде на первом этаже. Суть проблемы была в трещине, которую обнаружили у хозяйки квартиры на балконе. После осмотра экспертами были назначены сроки ремонта всех трещин.

В 16-й гимназии, где работает штаб, с 8 до 20 часов ежедневно продолжают принимать заявления и любые просьбы от пострадавших и их родственников. Здесь желающие могут также воспользоваться трехразовым питанием в столовой.

ЧП произошло в квартире жилой девятиэтажки в подмосковных Химках 19 марта. В результате взрыва газа погибло три человека, еще четыре пострадали. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Им предоставили номера в гостинице для временного проживания, также жителям окажут психологическую помощь.