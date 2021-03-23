РИАМО - 23 мар. В прошлом году Российская Федерация потратила рекордную с начала 1990-х годов сумму в реальном выражении, сообщает РБК.

«Расходы консолидированного бюджета страны, включая внебюджетные социальные фонды, в 2020 году оказались рекордными (в постоянных ценах) за всю историю РФ, следует из оценки ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского», — говорится в сообщении.

При этом под госрасходами в оценке эксперта подразумеваются федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами, а также три внебюджетных фонда.

Так, в прошлом году федеральные расходы выросли на 25% по сравнению с 2019 годом на фоне дополнительных антикризисных трат российских властей в размере не менее 2,9 трлн рублей. Также на 15% подросли консолидированные бюджеты регионов РФ. Основная причина тому — увеличение расходов на здравоохранение.

В итоге госрасходы в широком понимании по итогам 2020 года достигли 42,15 трлн рублей, из которых 54% пришлось на расходы федбюджета.

С этого года госрасходы России должны постепенно нормализоваться на фоне ожидаемого восстановления экономической активности.

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