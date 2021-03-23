РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В трех домах на улицах Кирова и Власова Люберец во вторник из-за аварии отключили холодную воду, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкого водоканала.

АО «Люберецкий Водоканал» приостановил подачу холодного водоснабжения по адресам: улица Кирова, дом №41, улица Власова, дома №№3 и 5, ориентировочно 500 жителей остались без воды.

Отключения связаны с утечкой на сетях водоснабжения. Проводятся аварийно-восстановительные работы на водопроводной сети холодного водоснабжения по адресу: улица Кирова, дом №41.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по телефону АО «Люберецкий Водоканал»: 8(495)554-92-53 (диспетчерская).