РИАМО - 23 мар. Подмосковный Дмитровский молочный завод включили в список экспортеров в Китайскую Народную Республику, завод будет поставлять в Китай мороженое, сыр и глазированные сырки, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В Московской области увеличилось количество экспортеров молочной продукции в Китай. 18 марта текущего года таможенное управление Китайской Народной Республики включило подмосковное предприятие «Дмитровский молочный завод» в реестр компаний, имеющих право на поставки молочной продукции. Завод будет поставлять в Китай мороженое, сыр и глазированные сырки», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, на данный момент обсуждаются объемы поставок продукции предприятия.

«Отмечу, что Дмитровский молочный завод стал шестым предприятием Подмосковья, осуществляющим экспорт молочной продукции в Китай», - добавил министр.

Ранее Воскресенский сообщал, что объем экспорта продукции АПК Московской области по итогам 2020 года в денежном выражении составил более 1 млрд. долларов.