РИАМО - 23 мар. В Клину сдается в аренду земельный участок под возведение зданий и сооружений для занятия спортом, его площадь составляет 2 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Администрацией городского округа Клин Московской области объявлен аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на 13 лет и два месяца», – говорится в сообщении.

Земельный участок, который сдается в аренду, находится в городе Высоковск городского округа Клин. На участке отсутствуют самовольные постройки, сооружения и иные строения.

Стартовая цена лота не облагается НДС и составляет 185 652 рублей в год. Аукцион пройдет 29 апреля.

Желающие могут поучаствовать в аукционе после подачи заявки, сделать это можно до 26 апреля на электронной торговой площадке «РТС-тендер» по ссылке: https://www.rts-tender.ru/. Номер процедуры – 50865.