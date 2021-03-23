РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В хозяйственной постройке на улице Окружной в Подольске произошел пожар, возгорание ликвидировали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«22 марта в 21:07 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск на улице Окружной, 4. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 23:23», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.