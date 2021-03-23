РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В поселке Малаховка подмосковных Люберец во вторник проведут познавательную программу, посвященную 100-летию книги Алана Милна о Винни-Пухе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во вторник КДЦ «Союз» приглашает юных жителей Люберец на познавательную программу «Кто ходит в гости по утрам», посвященную 100-летию книги Алана Милна «Винни-Пух и Все-Все-Все», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. Начало в 17:00. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-41-88.