РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже ноутбука стоимостью 15 тысяч рублей из автошколы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от сотрудника организации, что неизвестный похитил ноутбук из класса автошколы на проспекте Ленина. Общая сумма материального ущерба составила 15 тысяч рублей.

«Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 39-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.