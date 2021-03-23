РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мар. В доме №2/1 на Школьной улице поселка Красково Люберец заменили восемь лифтов, сообщил журналистам глава округа Владимира Ружицкий.

Во вторник он проверил то, как подрядчик провел работы по замене лифтового оборудования.

«Лифт считается сложным инженерным оборудованием. Данное хозяйство всегда подлежит надзору специальными органами. Мы этому вопросу уделяем особое внимание. В доме №2/1 на Школьной улице заменили восемь лифтов в четырех подъездах», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что подрядчик закончил работу немного раньше установленного срока - 15 апреля.

Дом построили в 1994 году. Им управляет компания «Содействие».

Всего в 2021 году заменят 87 лифтов в 24 домах. В 22 из них работы уже завершили.