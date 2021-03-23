РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов в подмосковной Балашихе в микрорайоне Железнодорожный на улицах Луговая, Пушкина, Пионерская, Московская и на Носовихинском шоссе, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 9:00 до окончания работ для проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Луговая, дом №9 требуется временное прекращение подачи холодного водоснабжения.

Воды не будет на улицах Луговой в домах №№9, 9А, 12, 14, 16 и бане; Пушкина в доме №12; Пионерской в доме №33; Московской в домах №№1, 3, 8, 10 и на Носовихинском шоссе на АЗС «Юта» и в ТЦ «Метро».

Подвоз воды будет обеспечен.