РИАМО - 23 мар. Инспекторский состав территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области активно выявляет подтопления в регионе, с начала периода снеготаяния по предписаниям ведомства уже ликвидировали 50 подтоплений территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Одно из направлений работы нашего ведомства – контроль за содержанием ливневой канализации, водоотводных каналов и водоотводов, выявление подтоплений и принуждение ответственных лиц к их устранению», – подчеркнул глава ведомства Олег Баженов.

Больше всего подтоплений устранено по предписаниям инспекторов в Луховицах и Серпухове — по четырем адресам в каждом округе.

Кроме того, в Домодедове, Красногорске, Шатуре, Одинцовском и Орехово-Зуевском округах устранены подтопления по трем адресам в каждом.

Текущей весной на территории Московской области прогнозируется продолжительное половодье из-за большого количества снега, выпавшего за зиму. В регионе создали крупную группировку сил для контроля за паводками.