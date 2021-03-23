РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живым 8-летнего Константина Шапкина, пропавшего 22 марта в подмосковной Балашихе, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Шапкина не было известно с 22 марта. Ранее сообщалось, что мальчик ушел из дома и не вернулся. Волонтеры выезжали на поиски ребенка, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найден. Жив!» – говорится в сообщении.