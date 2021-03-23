В середине марта губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что коронавирус постепенно уходит – заболеваемость пошла на спад, а ковидные стационары возвращаются к обычной работе. Такой позитивной динамики власти Подмосковья смогли добиться при помощи самых разных инструментов. Одним из них стали высокие технологии, которые в регионе использовали с начала пандемии. О том, как IT-компании помогают в борьбе с пандемией Covid-19 в Подмосковье – в материале РИАМО.
Вирус под контролем
В апреле 2020 года в России был введен локдаун из-за пандемии Covid-19. Опасное заболевание стало вызовом для всей страны — и Московская область не стала исключением. Очень быстро стало понятно, что для борьбы с коронавирусом нужен принципиально новый подход из-за масштаба распространения вируса.
С введением режима повышенной готовности возникла необходимость сбора и фиксации информации, связанной с пандемией, в едином ресурсе. С этой целью Национальный центр информатизации (НЦИ) Госкорпорации Ростех и его дочерние компании создали новый подраздел Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) — регистр Covid-19.
Как рассказал РИАМО заместитель гендиректора по развитию бизнеса НЦИ Ростеха Георгий Черный, это позволило аккумулировать сведения об инфицированных лицах, оказанной медицинской помощи, о ежедневном изменении состояния здоровья заболевших, получать информацию о перемещении пациентов.
В частности, в Московской области в регистр Covid-19 внесено 370 тысяч записей, зарегистрировано 130 медицинских организаций. Благодаря этому уже на начальном этапе пандемии появилась возможность вести постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации.
Всего по стране в регистре зарегистрировано 28 тысяч пользователей из почти 5 тысяч медицинских организаций, которые работают с системой. Внесено более 8 миллионов случаев заболевания коронавирусом и пневмонией.
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Голосовой робот
Одной из главных IT-инноваций в Московской области, призванных помочь в борьбе с Covid-19, стал голосовой робот «Светлана». Он обрабатывает телефонные звонки, поступающие на единый короткий номер 122, который был введен в регионах России в конце ноября 2020 года по поручению президента Владимира Путина для того, чтобы решить проблему с дозвоном жителей до медорганизаций и получением помощи по вопросам коронавируса.
Сегодня жители Подмосковья с помощью линии 122 могут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный или получить предварительную консультацию медика. Также предусмотрена возможность записи на вакцинацию от Covid-19 и получение информации о прививочной кампании.
Как считают создатели робота-оператора, его возможности в перспективе можно расширить до обслуживания 1,5 тысячи линий и добавить в функционал запись на прием к врачу, информирование о результатах анализов и напоминание о посещении врача. После запуска «Светланы» аналогичные роботы-помощники заработали еще в 12 регионах РФ.
По данным пресс-службы регионального Министерства госуправления, информационных технологий и связи на середину февраля, с момента запуска горячей линии 122 в Подмосковье на нее поступило свыше 3,2 миллиона звонков, при этом 1 миллион из них обработал искусственный интеллект — робот-помощник «Светлана».
«Голосовые помощники — это не просто дань моде. Это решения, которые действительно упрощают многие вещи и делают их комфортнее. В прошлом году мы запустили решение на основе искусственного интеллекта для разгрузки операторов call-центра региона. И это доказало свою эффективность», — отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.
Так, благодаря роботу «Светлана» в три раза сократилось время ожидания на линии, что очень важно в условиях пандемии Covid-19. Всего электронный помощник оформил 315 тысяч вызовов врача на дом для жителей Подмосковья.
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Дроны-санитары на стройках
Бороться с Covid-19 в Московской области помогают не только виртуальные, но и вполне реальные роботы. 26 октября 2020 года Главгосстройнадзор Подмосковья первым в России запустил беспилотники с громкоговорителями на стройплощадках, чтобы информировать рабочих о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции. Кроме того, дроны стали напоминать, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная ответственность.
Идея состоит в том, что беспилотник создает эффект присутствия надзорного органа, что не позволяет строителям и руководству пренебрегать санитарными требованиями. Непосредственный мониторинг их соблюдения на стройках ведет ГБУ МО «МособлстройЦнил». Всего за месяц с момента запуска беспилотники с громкоговорителями успели облететь более 60 подмосковных объектов.
Облеты быстро дали результат: в частности, увеличился средний индекс по городским округам Красногорск, Истра, Наро-Фоминский, Солнечногорск, Долгопрудный и Волоколамск. Такие рейды в регионе продолжаются.
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Онлайн-счетчик покупателей
В разгар пандемии Covid-19 крупным розничным магазинам в Московской требовалось, помимо прочего, контролировать количество покупателей в торговых залах, чтобы избежать скопления большого числа людей на ограниченной площади и снизить риски заражения.
Как объясняет ведущий специалист компании DSSL — российского производителя систем видеонаблюдения — Михаил Шарубин, данные о количестве покупателей могут помочь сотрудникам охраны и ответственным лицам понять, стоит пускать новых посетителей в торговый зал или же попросить их немного подождать вне помещения магазина.
Для розничных магазинов одного из крупных российских ритейлеров, работающего в том числе в Подмосковье, компания DSSL разработала специальный скрипт к детектору людей и объектов – Trassir Neuro Counter. По словам Михаила Шарубина, использование интеллектуальной видеоаналитики на основе нейронных сетей позволило вести подсчет покупателей в онлайн-режиме.
Если покупателей в зале оказывается больше, чем необходимо, система начинает подавать тревожные звуковые и цветовые сигналы. Благодаря этой информации ответственные сотрудники в торговых залах могут оперативно реагировать на ситуацию.
«Они могут как остановить проход людей в торговый зал, так и разрешить ситуацию другими способами — скажем, выпустить большее количество кассиров для ускорения обслуживания», — объясняет Шарубин.
По его словам, такие меры цифрового мониторинга помогают торговым сетям соблюдать требования Роспотребнадзора, снижать риски заражения и исключать получение штрафов.
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Дистанционная термометрия
Одна из ведущих IT-компаний России — «Ростелеком» также не осталась в стороне от борьбы с пандемией Covid-19, затронувшей абсолютно все сферы жизни. Предприятиям и организациям Московской области «Ростелеком» предложил комплексное решение для выполнения одного из важных санитарных требований – термометрии.
Преимущество такого решения «Ростелекома» — высокая точность измерения, до 0,3 градуса Цельсия, быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, а также гибкая настройка температурного порога.
«Кроме того, существует возможность подключения функции распознавания лиц и ее интеграции с системой контроля доступа на предприятия, чтобы на территорию могли пройти только работники с нормальной температурой», — пояснили РИАМО в пресс-службе «Ростелекома».
Еще одной уникальной разработкой компании для борьбы с Covid-19 стал сервис распознавания признаков заболевания по рентгеновским снимкам легких: это позволяет организовать процесс удаленной диагностики. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские изображения.
Как отметили в пресс-службе «Ростелекома», в перспективе эта технология может быть использована для оперативного выявления симптомов Covid-19 и принятия неотложных мер. Сегодня уже проводятся пилотные испытания по автоматическому распознаванию изображений с использованием искусственного интеллекта.
Такая технология, как и другие разработки из сферы IT, которые сегодня используются для борьбы с коронавирусом в Московской области, вселяют надежду на то, что уже в ближайшее время в регионе удастся одержать полную победу над Covid-19.
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