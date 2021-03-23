РИАМО - 23 мар. Жители Московского региона смогут бесплатно отправить эксклюзивную открытку с сайта «Почты России» и посетить масштабную выставку в Музее Москвы «ВХУТЕМАС 100», именно полученная по почте карточка станет своеобразным входным билетом, сообщает пресс-служба компании.

100 лет назад студенты и преподаватели ВХУТЕМАС (Высших художественно-технических мастерских) начали придумывать новые формы, настолько сильно отрицая любое копирование, что даже отказались от образов внешнего мира. На выставку, посвященную мастерским, можно будет попасть с помощью открытки. Отправить ее с сайта «Почты России» можно отправить как самому себе, так и своим близким, которых вы хотите пригласить на выставку.

«Если художник – организатор быта, то Почта России, следуя логике ВХУТЕМАСа, стала одним из организаторов доступа масс к искусству. Возможно, на 150-летие ВХУТЕМАСа будет выставлено несколько экземпляров первых в мире открыток-билетов. Также их уникальность – оформление онлайн. Несколько кликов и виртуальная открытка становится бумажной», - сказал директор макрорегиона «Москва» АО «Почта России» Дмитрий Адушев.

Уникальные открытки, на которых изображены величайшие экспонаты выставки, можно найти по ссылке.