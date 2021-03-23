РИАМО - 23 мар. Модернизация завода по производству чайной продукции завершилась в городском округе Серпухов Московской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Модернизацию линий по фасовке чайной продукции завершило предприятие «Универсальные пищевые технологии». Установка нового современного оборудования позволила увеличить мощность производимой чайной продукции до 12 240 тонн в год. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 75 млн. рублей», - сказал Сергей Воскресенский.

Предприятие входит в пятерку наиболее передовых предприятий чайной отрасли РФ. Оно было образовано в 2002 году как совместное российско-индийское предприятие, нацеленное на производство чая для массового потребления с использованием самых последних и лучших технологий доступных в чайной отрасли.

«Модернизация линии позволит создать 10 дополнительных рабочих мест. Всего на предприятии работает порядка 235 опытных сотрудников», - добавил Воскресенский.

Предприятие «Универсальные пищевые технологии» выпускает продукцию под собственными торговыми марками, такими как «Золотая чаша» и «KIOKO», а также осуществляет контрактное производство чая и фасовку частных торговых марок.