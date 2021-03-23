РИАМО - 23 мар. Московский центр технологической модернизации образования запустил новую акцию, в рамках которой ученики смогут придумать систему баллов и достижений для Московской электронной школы, сообщается на официальном сайте мэра столицы

Акция получила название «Я развиваю МЭШ!». Она проходит в рамках городского конкурса «Акселератор проектов МЭШ». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке. Свои идеи можно предложить до 30 апреля. Принять участие могут также родители и учителя.

«Цель акции — дать возможность школьникам и всем желающим самим придумать ту систему достижений и бонусов для учеников в школе, которая была бы им интересна. Участники должны представить свои предложения, описать их, а также визуально показать, как это может выглядеть в МЭШ», — сказал куратор проекта, ведущий специалист отдела сопровождения новых технологий в образовании Московского центра технологической модернизации образования Павел Калинин.

Школьники смогут разработать свою систему достижений и бонусов, а также оценок для платформы. Например, за пять оценок «отлично» по математике ученик получает достижение «Математик», а за 10 пятерок становится «Магистром», а в его дневнике появляется специальный значок.

Кроме этого, ученики помогут с созданием внешнего вида бонусов для образовательной организации — их необходимо прислать в виде изображения. По итогам акции эксперты отберут лучшие варианты. Победители получат ценные призы, а их предложения реализуют на платформе.