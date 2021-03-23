РИАМО - 23 мар. Свыше 40 стран заявили о своем намерении принять участие в юбилейном XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском, мероприятие состоится с 20 по 25 июля. Об этом сообщили в пресс-службе салона.

Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению МАКС-2021 прошло 22 марта. Председателем выступил глава оргкомитета, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Самое главное – МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда», – сказал Мантуров.

По его словам, уже определены ключевые российские предприятия-участники. Зарубежные партнеры также заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации.

«Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты», – добавил министр.

МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Свою продукцию на мероприятии представят все ведущие аэрокосмические компании страны.