РИАМО - 23 мар. В Москве накануне праздника Красной горки планируют пожениться более 430 пар, речь идет о 7 и 8 мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Традиционно с Красной горки принято начинать свадебный сезон. В этом году праздник выпал на 9 Мая, День Победы, — государственный праздник и официальный выходной у столичных отделов ЗАГС. Более 430 пар планируют заключить брак в первые выходные после Пасхи, 7 и 8 мая», — говорится в сообщении.

Дни накануне праздника Красная горка также считаются благоприятными для создания новых семей. У пар есть возможность подать заявление до 7 апреля.

Пожениться можно и на необычных площадках. К примеру, впервые в России можно будет заключить брак в воздухе — в кабине канатной дороги на Воробьевых горах. Заявление нужно успеть подать до 7 апреля. Документ принимают в любом столичном отделе ЗАГС или во Дворце бракосочетания.

Уже подана заявка на установление рекорда — по наибольшему количеству пар, которые заключат брак на канатной дороге.

«Уникальные регистрации пройдут в кабинах канатной дороги и будут зафиксированы в качестве рекорда России. Сейчас мы активно ведем прием заявлений», — заключается в материале.