РИАМО - 23 мар. С 6 по 27 апреля сеть кинотеатров «Москино» приглашает горожан посмотреть избранные фильмы российских режиссеров и обсудить с ними их после показов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кинопоказы и встречи с режиссерами пройдут в рамках программы киноклуба «Диалог» в кинотеатрах «Молодежный» и «Тула».
Откроет программу киноклуба драма Анастасии Пальчиковой «Маша». Сеанс состоится 6 апреля в кинотеатре «Тула».
Начало всех показов стартует в 20:00. Студенты могут пройти на сеансы бесплатно, предварительно зарегистрировавшись и затем предъявив студенческий билет. Для остальных граждан требует приобрести билет.
При этом вход на показ фильма «Сторож» будет бесплатным для всех, но для этого понадобится предварительная регистрация.
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