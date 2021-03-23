РИАМО - 23 мар. С 6 по 27 апреля сеть кинотеатров «Москино» приглашает горожан посмотреть избранные фильмы российских режиссеров и обсудить с ними их после показов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В апреле покажут ленты, отмеченные на российских и международных кинофестивалях последних лет: картины «Маша» Анастасии Пальчиковой, «Сторож» Юрия Быкова, «Гипноз» Валерия Тодоровского и «Черный снег» Степана Бурнашева», — говорится в сообщении.

Кинопоказы и встречи с режиссерами пройдут в рамках программы киноклуба «Диалог» в кинотеатрах «Молодежный» и «Тула».

Откроет программу киноклуба драма Анастасии Пальчиковой «Маша». Сеанс состоится 6 апреля в кинотеатре «Тула».

Начало всех показов стартует в 20:00. Студенты могут пройти на сеансы бесплатно, предварительно зарегистрировавшись и затем предъявив студенческий билет. Для остальных граждан требует приобрести билет.

При этом вход на показ фильма «Сторож» будет бесплатным для всех, но для этого понадобится предварительная регистрация.

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