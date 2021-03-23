РИАМО - 23 мар. Полицейские из Электростали по горячим следам задержали подозреваемого в краже машины примерно за 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

О краже заявил 46-летний местный житель, который припарковал свою машину у дома на улице Мира.

«Полицейские с помощью патрульного автомобиля перегородили путь и попытались задержать злоумышленника, однако ему по обочине удалось скрыться. В ходе преследования правонарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан инспекторами», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Злоумышленником оказался ранее судимый 39-летний житель города Раменское. На него завели уголовное дело.

«Похищенный автомобиль был вскрыт с помощью специального электронного оборудования. Транспортное средство возвращено собственнику», – добавила Петрова.