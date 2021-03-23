РИАМО - 23 мар. На портале «Активный гражданин» жители столицы выбрали направления для образовательной программы «Технограда», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В минувшем году онлайн-курсы и мастер-классы «Технограда» прошли порядка 160 тыс. человек.
По его словам, самым востребованным направлением стало личностное и карьерное развитие от центра развития карьеры.
Голосование состояло из двух вопросов, в которых жители выбирали приоритетные направления для развития образовательной программы. Также они могли выбрать возраст граждан, для которых в первую очередь нужно проводить мероприятия по профориентации.
При ответе на первый вопрос лидерами голосования стали промышленные профессии. Второе место заняли специальности в сфере IT, а третье — урбанистика и благоустройство городов.
Среди ответов на второй вопрос самым популярным стал вариант, что профориентацию нужно проводить для школьников перед определением профиля обучения. Второе место занял вариант «для старшеклассников при выборе вуза».
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