РИАМО - 23 мар. На портале «Активный гражданин» жители столицы выбрали направления для образовательной программы «Технограда», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В минувшем году онлайн-курсы и мастер-классы «Технограда» прошли порядка 160 тыс. человек.

«Было организовано 567 вебинаров для обучения английскому языку, основам цифровой грамотности и кибербезопасности, а также технологиям в строительстве, кулинарии, эстетике и косметологии, брендингу и другим специальностям», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, самым востребованным направлением стало личностное и карьерное развитие от центра развития карьеры.

Голосование состояло из двух вопросов, в которых жители выбирали приоритетные направления для развития образовательной программы. Также они могли выбрать возраст граждан, для которых в первую очередь нужно проводить мероприятия по профориентации.

При ответе на первый вопрос лидерами голосования стали промышленные профессии. Второе место заняли специальности в сфере IT, а третье — урбанистика и благоустройство городов.

Среди ответов на второй вопрос самым популярным стал вариант, что профориентацию нужно проводить для школьников перед определением профиля обучения. Второе место занял вариант «для старшеклассников при выборе вуза».