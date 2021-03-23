РИАМО - 23 мар. Свыше 100 тыс. жителей столицы получили в МФЦ полный доступ к личному кабинету на портале mos.ru с начала текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Полный доступ позволяет воспользоваться всеми услугами портала mos.ru. Пользователь может передать показания приборов учета воды, оплатить штрафы, скачать и оплатить единый жилищный документ, подать заявление на оформление соцкарты учащегося.
Кроме того, горожане могут оформить полис ОМС, оставить заявку на доступ к электронной медкарте.
Обратиться за услугой предоставления полного доступа к личному кабинету на портале mos.ru можно в любой столичный центр госуслуг. При этом достаточно всего лишь иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
На данный момент в центрах «Мои документы» горожане могут получить более 270 госуслуг.
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