РИАМО - 23 мар. Свыше 100 тыс. жителей столицы получили в МФЦ полный доступ к личному кабинету на портале mos.ru с начала текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Услуга предоставления полного доступа к личному кабинету на портале mos.ru традиционно остается одной из самых востребованных в центрах госуслуг. Только в этом году ею воспользовались уже более 100 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Полный доступ позволяет воспользоваться всеми услугами портала mos.ru. Пользователь может передать показания приборов учета воды, оплатить штрафы, скачать и оплатить единый жилищный документ, подать заявление на оформление соцкарты учащегося.

Кроме того, горожане могут оформить полис ОМС, оставить заявку на доступ к электронной медкарте.

Обратиться за услугой предоставления полного доступа к личному кабинету на портале mos.ru можно в любой столичный центр госуслуг. При этом достаточно всего лишь иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

На данный момент в центрах «Мои документы» горожане могут получить более 270 госуслуг.

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