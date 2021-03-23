РИАМО - 23 мар. Три команды московских педагогов одержали победу во всероссийском конкурсе «Учитель будущего», финал которого состоялся в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За победу боролись 102 команды из разных регионов страны. В финале участникам нужно было пройти три испытания: подготовить междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и принять участие в конференции в качестве спикеров», — говорится в материале.

Одним из победителей конкурса стала команда педагогов Цифровой школы. Жюри оценило междисциплинарный урок «Открой Россию» о культуре и географии некоторых республик страны.

Среди победителей конкурса также команда школы имени маршала В.И. Чуйкова и школы №1357 «На Братиславской». Участники команд считают, чтобы успешно выполнить все задания, необходимо обладать разными навыками.

Всего в рамках конкурса победителями стали 30 команд из 19 регионов РФ. В соревнованиях приняли участие более 39 тыс. учителей из 85 регионов.