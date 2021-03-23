РИАМО - 23 мар. За год в столичной больнице имени Л.А. Ворохобова вылечили более 30 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, врачи данной больницы одними из первых столкнулись с пандемией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Ситуация с пандемией стала настоящим вызовом для всех нас. В Шереметьеве мы впервые столкнулись с Covid-19 – более 500 наших сотрудников вышли работать в аэропорт и встречали возвращающихся из-за рубежа россиян. В марте мы приняли первых пациентов в нашей больнице. Каждый день мы учились, каждый день узнавали новое, и каждый день давал нам силы. <...> Всего на базе нашей больницы было создано более 2 тыс. коек для приема пациентов», — сказал главный врач больницы Андрей Шкода.

Он отметил, что помимо основного перепрофилированного перинатального центра мощностью до 414 коек с возможностью расширения, пациентов принимали в двух резервных корпусах-родерах. Их возвели на территории больницы, а также в филиалах больницы — городском пульмонологическом центре в Рублеве и резервном госпитале в Крылатском.

В 2020 году в больнице выполнили годовой объем плановой медпомощи. За этот же год здесь увеличилась мощность централизованной лаборатории, начал работу новый современный травмпункт. Также завершился ремонт в отделениях неотложной травмы и травматологии, а также открылся уникальный нейрохирургический комплекс.

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Текстовая трансляция

23 МАРТА

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.