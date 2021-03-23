РИАМО - 23 мар. Плазму для лечения коронавирусной инфекции начнут сдавать вакцинированные жители Москвы в рамках экспериментального исследования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Исследование проходит по решению клинического комитета Москвы.

«Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52. Сегодня больница принимает доноров. Затем плазму передают в стационары для переливания добровольцам, которые лечатся от Covid-19, что позволит оценить эффективность и безопасность метода», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, участие в исследовании примут несколько сотен доноров и 120 реципиентов, которые получат такую плазму. Вакцинированные доноры прошли медобследование, консультацию врача-трансфузиолога и сдали все нужные анализы.

Предложение к участию в исследовании получают те жители города, которым поставили два компонента препарата «Спутник V». При этом после введения второго компонента прошло не менее 30 дней.

Всем донорам также полагается выплата в размере 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание в размере 1,2 тыс. рублей.

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23 МАРТА

- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.

- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».

- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.

- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.

- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.

- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.

- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.