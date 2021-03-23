РИАМО - 23 мар. Плазму для лечения коронавирусной инфекции начнут сдавать вакцинированные жители Москвы в рамках экспериментального исследования, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Исследование проходит по решению клинического комитета Москвы.
По ее словам, участие в исследовании примут несколько сотен доноров и 120 реципиентов, которые получат такую плазму. Вакцинированные доноры прошли медобследование, консультацию врача-трансфузиолога и сдали все нужные анализы.
Предложение к участию в исследовании получают те жители города, которым поставили два компонента препарата «Спутник V». При этом после введения второго компонента прошло не менее 30 дней.
Всем донорам также полагается выплата в размере 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание в размере 1,2 тыс. рублей.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
23 МАРТА
- Еще 601 человек вылечился от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 227 696 случаев заболевания.
- Пункты вакцинации заработают в столичных ТЦ «Ереван‑Плаза» и «Щука» с 24 марта. Также в связи с большим спросом возобновят свою работу выездные бригады в ТЦ «Европейский» и «Гагаринский».
- В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли будет прививаться «Спутником V» повторно. Векторная вакцина достаточно сильно поднимает антитела, поэтому предполагается, что ее действие сохранится на длительное время.
- 1379 человек вылечились от Covid‑19 за сутки в Москве. С начала пандемии в городе число вылечившихся от инфекции увеличилось до 933 807.
- За сутки в России зарегистрировали 8 457 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 513 больных. В Москве - 1042.
- Свыше 30 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столичной больнице имени Ворохобова за год. Первых пациентов в учреждении приняли в марте.
- Вакцинированные жители Москвы начнут сдавать плазму для лечения Covid‑19. Заготовка такой плазмы проходит на базе ГКБ № 52.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии