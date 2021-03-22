РИАМО - 22 мар. Проект по профессиональному развитию российских учителей запустят академия Минпросвещения России и образовательная инициатива «Яндекса», они уже заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого поработают над реализацией федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба компании.

Для того, чтобы наладить сотрудничество в разработке инициатив по развитию профессиональных знаний и навыков учителей, академия создаст платформу, объединяющую все доступные программы ДПО. На платформе можно будет отыскать и материалы образовательного проекта «Яндекса» по обучению и развитию педагогов «Я Учитель».

«Яндекс» и академия будут работать над проектированием совместных курсов с участием экспертов академии. Платформа будет использовать технологические решения Яндекса. Преподаватели получат доступ к полезным материалам, а образовательные организации — к удобным инструментам для онлайн-обучения и конструктору курсов. Региональные учреждения ДПО смогут собирать статистику о прохождении программ и вести учет кадров», – говорится в сообщении.

Директор академии Минпросвещения РФ Сергей Кожевников отметил, что учреждение является федеральным оператором единой системы научно-методического сопровождения учителей и управленческих кадров. Он добавил, что учителей всех регионов важно обеспечить доступом к лучшим программам повышения квалификации, а также позволить им обмениваться эффективными практиками, осваивать новые педагогические технологии.

Кожевников подчеркнул, что в прошлом году по программам академии обучалось свыше 80 тысяч педагогов РФ, а партнерство с «Яндексом» позволит расширить спектр возможностей их совершенствования.

По словам генерального директор «Яндекса» в России Елены Буниной, в рамках образовательной инициативы компании ведется работа над поддержкой педагогов. Так, исследования, которые проводятся компанией, и создающиеся ей материалы помогают развить навыки педагогов. Для упрощения работы разрабатываются инструменты.

Бунина сказала, что ежегодно в интенсивах проекта «Я Учитель» участвуют свыше 100 тысяч педагогов, а сотрудничество с академией представляет собой шанс поделиться опытом и помочь учителям по всей России.

Президент академии Минпросвещения России Исаак Калина подчеркнул, что в числе ключевых направлений работы — развитие кадрового потенциала системы образования страны. Сотрудничество с «Яндексом» дает шанс достичь высоких результатов школьников посредством современного и эффективного профессионального развития педагогов.