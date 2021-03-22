РИАМО - 22 мар. Удар по голове опасен в любом возрасте, он может изменить жизнь человека, а также спровоцировать у него неизлечимые заболевания, сообщает Nation News.

«Наш мозг заключен в три оболочки и плавает в цереброспинальной жидкости, и несмотря на природную защиту, при переломах черепа он не защищен от проникновения осколков костей, которые могут привести к серьезной травме», – сказала врач-невролог АО «Медицина», член Ассоциации междисциплинарной медицины Галина Чудинская.

Врачами выделяется три вида характерных черепно-мозговых травм — легкая, средняя, тяжелая. Их последствия бывают разными — от головокружения до полной утраты трудоспособности.

Чудинская отметила, что сотрясение мозга – одно из наиболее распространенных и наименее опасных типов ЧМТ. Тем не менее, оно может сказываться на работе мозга, если человеку не будет оказана своевременная помощь. Так, есть риск, возникновения хронической усталости до конца жизни, появление эмоциональных и поведенческих нарушений, а также развитие эпилепсии.

По словам врача, пациенты часто не спешат выполнять рекомендации . Особенно это относится к родителям, чьи дети получили травму, и к молодым людям, которые «забывают» о рекомендациях с улучшением состояния. Часто во время лечения последние могут пить алкоголь, что при посттравматической терапии может быть опасно. Например, это может привести к повышению внутричерепного давления и развитию хронической посттравматической головной боли.

Специалисты предупреждают, что поднимать упавшего человека не стоит, так как это опасно для здоровья. Перед этим стоит спросить, испытывает ли он боль, а также определить локализацию боли.

При боли в костях и ударе головой пострадавшему нужно вызвать скорую и не двигать его. Если человек может подняться, то лучше помочь ему встать на четвереньки, а после посадить на ступеньку, стул или довести до скамейки. При тошноте и головокружении, бессвязной речи, рвоте нужно незамедлительно вызывать скорую и оставаться с пострадавшим до приезда врачей.