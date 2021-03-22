РИАМО - 22 мар. Законопроект, который предполагает увеличение предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ с 25% до 30%, рассмотрит Московская областная дума на следующем заседании, которое состоится 25 марта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Речь идет о налоговом вычете на пожертвования государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческим организациям (фондам), которые ведут деятельность в области культуры, на формирование целевого капитала.

«Пандемия ударила практически по всем сферам, также особенно пострадали учреждения культуры. Для них существенным подспорьем являются внебюджетные источники финансирования. Увеличенный налоговый вычет поможет привлечь дополнительные пожертвования», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что это скажется на бюджете, однако первоочередной задачей представляется помощь учреждениям культуры.

Таким образом, по словам Брынцалова, Подмосковье недополучит около 30 миллионов рублей.

Во время заседания также будут представлены доклады о мерах по обеспечению содержания автомобильных дорог в зимний период 2020–2021 годов, о повышении качества транспортного обслуживания. Обсудят основные приоритеты долговой политики региона, итоги работы Госадмтехнадзора Подмосковья за прошлый год, а также заслушают отчет о деятельности Московского областного молодежного парламента за прошлый год.

Заседание пройдет 25 марта.