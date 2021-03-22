РИАМО - 22 мар. В Россию из Италии экстрадировали Андрея Смышляева, его обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, которое сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщается на сайте «МВД Медиа».
На текущий момент Смышляев передан в правоохранительные органы РФ. Согласно предварительной информации, он с 2014 по 2016 годы заключил договор с компанией о купле-продаже автошин на сумму свыше 900 миллионов рублей. Деньги на счет фирмы-продавца так и не поступили, возврата товара тоже не было. В это время обвиняемый проживал в Уфе и был гендиректором фирмы.
Уголовные дела в отношении обвиняемого были возбуждены по статьям 159 и 196 УК РФ, их уже соединили в одно производство.
Злоумышленник был обвинен заочно. В международный розыск его объявили в 2019 году. Задержать Смышляева удалось на территории Италии.
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