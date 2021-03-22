РИАМО - 22 мар. В Россию из Италии экстрадировали Андрея Смышляева, его обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, которое сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

На текущий момент Смышляев передан в правоохранительные органы РФ. Согласно предварительной информации, он с 2014 по 2016 годы заключил договор с компанией о купле-продаже автошин на сумму свыше 900 миллионов рублей. Деньги на счет фирмы-продавца так и не поступили, возврата товара тоже не было. В это время обвиняемый проживал в Уфе и был гендиректором фирмы.

«В 2015 году обвиняемый, руководивший на тот момент другим обществом с ограниченной ответственностью, совершил действия, заведомо повлекшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме свыше 2,8 миллиардов рублей. В 2016 году решением суда компания была признана банкротом», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовные дела в отношении обвиняемого были возбуждены по статьям 159 и 196 УК РФ, их уже соединили в одно производство.

Злоумышленник был обвинен заочно. В международный розыск его объявили в 2019 году. Задержать Смышляева удалось на территории Италии.