РИАМО - 22 мар. В инженерном центре беспилотных авто специалисты «Яндекса» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» провели для школьников 8-11 классов интерактивный урок о беспилотном транспорте, сообщает пресс-служба компании.

Участие в мероприятии приняли зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков. Яндекс выступает стратегическим партнером проекта в рамках Образовательной инициативы.

«Проект «Урок цифры», созданный в сотрудничестве с лидерами ИТ-отрасли, отлично дополняет комплекс государственных мер по подготовке кадров для цифровой экономики. Дефицит ИТ-специалистов в России сегодня составляет до 1 млн человек, это важнейший вызов для нашей глобальной конкурентоспособности. Решать эту задачу необходимо уже со школьной скамьи, объединяя усилия государства и бизнеса», — отметил Чернышенко.

По его словам, такие образовательные цифровые модули помогают подготовить высококвалифицированных IT-специалистов и обеспечить России лидерство в сфере информационных технологий. Он подчеркнул, что сегодня РФ входит в тройку мировых лидеров в сфере технологий беспилотного транспорта наряду с Китаем и США.

В ходе урока эксперты «Яндекса» рассказали об основных этапах работы беспилотного автомобиля. Школьники смогли увидеть настоящие беспилотные авто, побеседовать с их разработчиками и изучить реальные данные. Они также узнали, как машина определяет свое местоположение, предсказывает поведение других участников движения и строит оптимальный маршрут.

Материалы урока доступны на сайте проекта. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Проект реализуется в рамках образовательной инициативы «Яндекса». Организаторы «Урока цифры» — министерство просвещения РФ, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика».