РИАМО - 22 мар. В Коломенскую больницу после неудачного падения в бане поступила 96-летняя пациентка, она сломала шейку бедра, в больнице женщина успешно перенесла операцию, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

У людей старшего поколения подобные травмы без оперативного вмешательства нередко приводят к обездвиживанию и летальному исходу. Травматологи в срочном порядке провели пациентке операцию.

«Во время операции по остеосинтезу пациентке установили блокированный антиротационный стержень, который надежно зафиксировал осколки травмированной кости, сохранив ее функциональную подвижность. Операция сама по себе не сложная, но почтенный возраст пациентки требовал особого внимания травматологов и анестезиолов-реаниматологов, проводивших оперативное вмешательство», – отметил врач-травматолог Коломенской больницы Олег Кобозев.

Операцию женщина перенесла хорошо. На вторые сутки она встала с кровати, на третьи начала самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Такая активность вскоре после операции – рекомендация лечащего врача. Согласно прогнозам, пациентка полностью восстановится при соблюдении всех требований амбулаторного лечения.