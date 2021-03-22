РИАМО - 22 мар. В Коломенскую больницу после неудачного падения в бане поступила 96-летняя пациентка, она сломала шейку бедра, в больнице женщина успешно перенесла операцию, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
У людей старшего поколения подобные травмы без оперативного вмешательства нередко приводят к обездвиживанию и летальному исходу. Травматологи в срочном порядке провели пациентке операцию.
Операцию женщина перенесла хорошо. На вторые сутки она встала с кровати, на третьи начала самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Такая активность вскоре после операции – рекомендация лечащего врача. Согласно прогнозам, пациентка полностью восстановится при соблюдении всех требований амбулаторного лечения.
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