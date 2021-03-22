РИАМО - 22 мар. По итогам прошлого года подмосковным предприятиям удалось увеличить экспорт мясной продукции в 5,4 раза, по ней наблюдается самый значимый прирост, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем экспорта этого вида продукции предприятий Московской области, в том числе мясных консервных изделий, в 2020 году составил 80,6 тысячи т. Это на 65,6 тысячи т больше, чем в 2019 году, то есть мы увеличили экспорт подмосковной мясной продукции в 5,4 раза», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что крупнейшими экспортерами подмосковных продуктов из мяса стали предприятия «Черкизово» из городских округов Раменский, Кашира, Одинцовский и «Мираторг» из Домодедова.

Воскресенский отметил, что прирост по экспорту наблюдается и в денежном выражении. В прошлом году мясная продукция была экспортирована на сумму 149 миллионов долларов, а в 2019 году она была продана на 25 миллионов долларов.

Министр подчеркнул, что ведущими импортерами мясной продукции региона являются Китай, доля которого в общем объеме экспорта составляет свыше 70%, а также Украина – около 20%, Казахстан – около 5%.