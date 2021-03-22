РИАМО - 22 мар. По итогам прошлого года подмосковным предприятиям удалось увеличить экспорт мясной продукции в 5,4 раза, по ней наблюдается самый значимый прирост, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Он добавил, что крупнейшими экспортерами подмосковных продуктов из мяса стали предприятия «Черкизово» из городских округов Раменский, Кашира, Одинцовский и «Мираторг» из Домодедова.
Воскресенский отметил, что прирост по экспорту наблюдается и в денежном выражении. В прошлом году мясная продукция была экспортирована на сумму 149 миллионов долларов, а в 2019 году она была продана на 25 миллионов долларов.
Министр подчеркнул, что ведущими импортерами мясной продукции региона являются Китай, доля которого в общем объеме экспорта составляет свыше 70%, а также Украина – около 20%, Казахстан – около 5%.
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