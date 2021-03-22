РИАМО - 22 мар. Сотрудники поисково-спасательных отрядов №№ 2 и 10 «Мособлпожспас» ежедневно мониторят толщину льда на водных объектах региона, они проводят профилактические работы на водоемах зоны ответственности и предупреждают граждан об опасности при выходе на тонкий лед, сообщает пресс-служба «Мособлпожспас».

На текущий момент региональные спасатели продолжают работать в рамках акции «Тонкий лед». По словам начальника ПСО-10 Анатолия Пахомова, лед на водных объектах Подмосковья рыхлый, тонкий и хрупкий.

«Под конец зимнего сезона в Подмосковье наблюдались серьезные перепады температуры: морозы то и дело чередовались с оттепелью. Это сказалось на структуре льда, он стал пористым и менее прочным. Особенно это касается рек Яузы и Клязьмы. Неудивительно, что уже сейчас многие излюбленные рыбаками места не подходят для зимней ловли», – сказал Пахомов.

Он добавил, что этот факт не останавливает рыбаков, они продолжают рыбачить у лунок часами, рискуя провалиться под лед. Спасатели проводят с населением агитационную работу.

Пахомов отметил, что граждане должны помнить о том, что выход на лед, толщина которого составляет меньше десяти сантиметров, несет колоссальный риск.

Вскрытие льда на водоемах региона ожидается к концу марта – началу апреля. Сроки прохождения весеннего половодья в регионе будут продолжительнее, чем в последние пять лет.

26 марта в городском округе Луховицы пройдут ежегодные учения по ликвидации последствий весеннего половодья, на которых покажут приемы и способы спасения людей с оторвавшейся льдины, извлечение из воды упавшего с моста автомобиля, а также ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.