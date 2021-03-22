РИАМО - 22 мар. В Московской области в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году благоустроят 31 парк культуры и отдыха, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Андрей Юрьевич Воробьев (губернатор Московской области – ред.) уделяет особое внимание развитию парков в регионе. Важно не только благоустроить парк, но и насытить его сервисами, чтоб жителям было интересно и хотелось возвращаться вновь и вновь», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что парки обладают своей спецификой благоустройства, с акцентом на функциональное разнообразие, где каждый найдет занятие по душе.

Хайкин отметил, что в каждом парке должен быть стандартный набор, который включает в себя место для проведения культурно-массовых мероприятий, входную группу, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. При этом каждый парк остается уникальным, у него есть свой стиль.

Он подчеркнул, что из 31 парка, благоустройство которых планируется в этом году, пять – лесопарки.

Каждый год в регионе создают новые и благоустраивают уже имеющиеся парки культуры и отдыха. На текущий момент в Подмосковье насчитывается 170 ПКиО. С 2014 года их количество увеличилось в семь раз.

Обновление парковой инфраструктуры планируется в 21 парке, а именно в Балашихе в парке «Пестовский», в Долгопрудном в Центральном парке, в Домодедове в парке «Городской лес», в Истре в парке на набережной реки Песочная, в Коломне в парке Мира, в Королеве в парке Костино, в Котельниках в Кузьминском лесопарке, в Красногорске в экопарке Губайловский, в Одинцове в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, а также в парке у воды (виражи).

В перечень вошли парк «Захарово» в городском округе Одинцовский, парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе, парк «Жемчужина» в округе Серпухов, парк культуры и отдыха имени Н. Островского в округе Ступино и другие.

Во всех парках в зависимости от потребности определят уникальный перечень работ. Так, планируется обустройство дорожно-тропиночных сетей, детских игровых площадок, сцены, танцевальной площадки, освещения и другие работы.

Воробьев обратил внимание местных глав на пожелания жителей по благоустройству парков>>