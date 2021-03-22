РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 мар. В прошлом году благодаря камерам видеонаблюдения в Домодедове раскрыли 107 преступлений, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«Система «Безопасный регион» показывает свою эффективность: благодаря установленным камерам в 2020 году раскрыто 107 преступлений, выявлено 274 административных правонарушения», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С начала года в округе установили еще 173 камеры. Большую часть из них - на подъездах многоквартирных домов.

Если гражданин стал потерпевшим, свидетелем какого-либо преступления или правонарушения, он может уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия, а также продлить срок хранения записи, с которой далее можно обратиться в полицию для приобщения ее к материалам дела. Сделать это можно по телефону: 8 (498) 602-00-01.