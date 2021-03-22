РИАМО - 22 мар. В центр содействия строительству при подмосковном правительстве за прошлую неделю поступило 26 новых проектов, из которых шесть — это объекты крупного бизнеса, а 20 — малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
К проектам малого бизнеса относятся ремонтный цех в Истре, площадь участка которого составляет 4 га, ресторанно-гостиничный комплекс площадью участка 19 га и два склада в Балашихе, производственная база городского округа Ленинский с площадью участка 0,23 га, холодный склад в Воскресенске, где площадь участка под застройку составляет 3,2 га, а также производственно-складское здание в городском округе Фрязино – площадь участка составляет 0,7 га.
Среди проектов малого бизнеса были отмечены здание производственного назначения площадью участка 0,098 га в Пушкинском округе, а также объекты торговли из Люберец, Раменского, Чехова, Истры и другие.
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