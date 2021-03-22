РИАМО - 22 мар. В центр содействия строительству при подмосковном правительстве за прошлую неделю поступило 26 новых проектов, из которых шесть — это объекты крупного бизнеса, а 20 — малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«В сегменте крупного бизнеса ЦСС окажет поддержку двум складам сельскохозяйственного назначения общей площадью участка шесть га из городского округа Истра, производственному объекту площадью участка 1,6 га из Богородского городского округа, складам площадью участка 2,2 га из Химок и площадью участка 2,43 га из Мытищ и прочим», – говорится в сообщении.

К проектам малого бизнеса относятся ремонтный цех в Истре, площадь участка которого составляет 4 га, ресторанно-гостиничный комплекс площадью участка 19 га и два склада в Балашихе, производственная база городского округа Ленинский с площадью участка 0,23 га, холодный склад в Воскресенске, где площадь участка под застройку составляет 3,2 га, а также производственно-складское здание в городском округе Фрязино – площадь участка составляет 0,7 га.

Среди проектов малого бизнеса были отмечены здание производственного назначения площадью участка 0,098 га в Пушкинском округе, а также объекты торговли из Люберец, Раменского, Чехова, Истры и другие.