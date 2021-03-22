РИАМО - 22 мар. Заседание комиссии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Подмосковья пройдет 25 марта, во время него будет рассмотрено 37 заявлений, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова заявила, что с начала года было проведено пять заседаний комиссии при министерстве. Ее члены рассмотрели свыше 150 заявлений правообладателей 1,85 тысячи объектов недвижимости в регионе. Положительное решение комиссии получила треть заявлений. В связи с этим кадастровую стоимость объектов по заявлениям пересчитают.

«Следующее заседание комиссии состоится 8 апреля. Заявки на него принимаются до 1 апреля через Региональный портал государственных и муниципальных услуг», – говорится в сообщении.

Для рассмотрения на комиссии необходимы заявление, заполненное на региональном портале госуслуг, копия документа, которая удостоверяет личность заявителя, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта в форме электронного документа, который заказывается на сайте Росреестра (вид документа - zip-архив).

В список также входят выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости в форме электронного документа, он заказывается на сайте Росреестра, отчет об оценке рыночной стоимости объекта, который подается через региональный портал госуслуг в электронном виде и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.