РИАМО - 22 мар. Ко Дню таксиста сервисы «Работа.ру» и «Ситимобил» провели исследование и выяснили, в каких городах больше всего предложений работы для водителей такси, исследование проводилось с января 2020 года по февраль 2021 года среди около 150 тыс. вакансий, 100 тыс. резюме и 14 415 человек, сообщили в пресс-службе «Ситимобил».

Профессия водителя такси стала одной из самых популярных в России по итогам 2020 года. Вакансии таксистов разделили лидерство с укладчиками и комплектовщиками. Спрос на таксистов выше всего в столице – на Москву приходится 36% вакансий таксистов по стране. На втором месте Санкт-Петербург – 6%. Далее следуют Омск, Екатеринбург и Челябинск – около 2%.

«Возможность выбрать удобный график делает работу в такси привлекательной для тех, кто хочет иметь подработку к основной занятости. Среди россиян, которые готовы подрабатывать помимо основной деятельности, 11% выбрали работу водителем такси», - сказали в пресс-службе.

Среди профессий дополнительного заработка работа таксиста оказалась на втором месте, уступив лишь сборщику заказов в магазине.

Большинство таксистов мужчины – 52%, около 7% - водители женского пола. При этом 41% таксистов, участвовавших в исследовании, не указали пол.

Вакансией таксиста чаще всего интересуются в возрасте от 25 до 34 лет — 31% соискателей. На соискателей в возрасте от 36 до 45 лет приходится 28% резюме, а на кандидатов в возрасте 46-65 лет — 23%. Около 14% резюме приходится на молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет.

По опросу «Ситимобила» составили портрет среднестатистического водителя такси в Москве. Большинство водителей имеют многолетний опыт вождения: 35% - более 20 лет, 21% - 10 и более лет, около 16% - около 15 лет, а 9% - более 7 лет.

Часть опрошенных умеют управлять другими видами транспорта: мотоциклом - 26% опрошенных, троллейбусом - 12%, самолетом - 8% и вертолетом - 6%. Некоторые также умеют водить катера и яхты, башенные краны, и даже танки и поезда метро.

46% опрошенных имеют права категории C для управления грузовым транспортом. Каждый десятый таксист имеет право управления мопедом, а у некоторых есть сразу все категории прав.

Большинство водителей хотели бы научиться управлять самолетом и вертолетом. Некоторые выбрали оригинальные средства передвижения - гоночный болид, космический корабль, луноход, ступу с метлой и машину времени.