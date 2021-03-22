РИАМО - 22 мар. На западе столицы возведут физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью порядка 2,8 тысячи кв м, здание будет иметь четыре надземных этажа, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Комплекс удачно вписан в окружающую застройку и станет логичным ее продолжением. В качестве облицовки авторы предлагают использовать декоративную штукатурку и металлические панели крупного формата. Большой процент фасадов будет остеклен, с одной из сторон здание будет эффектно закругляться», — сказал главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что динамику объекту придадут посредством белых пилонов, которые развернут под углом.

Первый этаж комплекса отводится под холл с гардеробом и парковку, второй – под теннис и спортивные развлечения, третий – под зал для силовых упражнений и ритмической гимнастики. На четвертом этаже будет организована кардиозона, а также зал для оздоровительной гимнастики.

Проектировщик – ООО «Стандартпроект».​ Новый ФОК построят по адресу: Островной проезд, дом 9, корпус 2.