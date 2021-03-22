РИАМО - 22 мар. Строительство участка Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления железной дороги до МКАД планируют завершить в 2023 году, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Участок ЮВХ предусматривает строительство более 11 км дорог, возведение тоннеля через железнодорожные пути Павелецкого направления и двух эстакад, а также реконструкцию нескольких проездов и съездов. В настоящий момент готовность участка составляет 36%. Достроить его планируем в 2023 году», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках проекта устроят 17,8 га газонов, посадят более 1,1 тыс. деревьев и более 1,5 тыс. кустарников.

Открытие этого участка хорды должно улучшить транспортную доступность четырех районов столицы, снизить транспортную нагрузку на южную часть МКАД, Варшавское шоссе, улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов. Ее наличие также исключит использование местной улично-дорожной сети транзитным транспортом за счет создания прямой связи от улицы Подольских Курсантов до МКАД.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил строительство этого участка хорды. По его словам, хорда улучшит транспортное сообщение 22 районов Москвы, в которых проживают больше 2 млн человек.

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