РИАМО - 22 мар. Спасатели освободили трехлетнюю девочку, голова которой застряла в прутьях декоративных лестничных перил частного дома в Солнечногорске, инцидент произошел на празднике по случаю дня рождения девочки, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы аккуратно разжали металлическую конструкцию с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и освободили именинницу», – сказал старший смены Сергей Земляков.

Он добавил, что спасатели убедились, что с ребенком все в порядке и пожелали девочке и родителям крепкого здоровья.

Мама ребенка обратилась в единую службу экстренной помощи «Система-112».