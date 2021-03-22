РИАМО - 22 мар. Участниками акции «Час Земли», которая пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30, станут 56 городских округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году всего 56 городских округов отключат архитектурно-художественную подсветку на более чем 300 значимых административных, культурных, и общественных зданиях», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Участниками акции станут городские округа Балашиха, Богородский, Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово и другие.

«Час Земли» представляет собой самую массовую экологическую акцию в мире, ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к необходимости относиться к природе и ресурсам планеты ответственно.

Акция пришла в РФ в 2009 году. В текущем году она пройдет в 13-й раз.

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