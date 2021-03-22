РИАМО - 22 мар. Количество патентов, выданных подмосковным предпринимателям в прошлом году, составило свыше 88,53 тыс. единиц, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Наиболее популярной система остается среди ИП, которые осуществляют розничную торговлю, ими было получено 39,6 тысячи патентов или порядка 45% от общего числа. Общее количество патентов, выданных в этом году, соответствует уровню 2019-го.

«Востребованность патентной системы сохранилась наряду с активным применением в регионе специального налогового режима для самозанятых и упрощенной системы налогообложения», – говорится в сообщении.

Число граждан, которые зарегистрировались в качестве ИП и сдают в аренду помещения, земельные участки, принадлежащие им, растет с каждым годом. Так, в 2020 году по данному виду деятельности было получено свыше 7 тысяч патентов, в 2019 году - 6,2 тыс., в 2018 году - 5,3 тыс.

Система применяется и теми, кто оказывает услуги по перевозке грузов. Количество патентов, которое выдали им, составило 6,2 тыс. единиц, на перевозку пассажиров было выдано 2,6 тыс.

Предприниматели, которые оказывают парикмахерские и косметические услуги, получили 3,5 тыс, патентов, а те, кто занимаются техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств - свыше 2,6 тыс. 2,4 тыс. патентов было выдано репетиторам.

ИП, которые осуществляют деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению в прошлом году получили 2,43 тысячи патентов с налоговой ставкой в размере 0%. «Налоговые каникулы» были установлены законодательством Подмосковья в течение первых двух лет для предпринимателей, которые зарегистрировались впервые. Норма действует до 31 декабря.

Патентная система налогообложения дает ИП возможность заниматься деятельностью с привлечением наемных работников, средняя численность которых не должна превышать 15 человек за налоговый период, и без представления налоговой отчетности о полученном доходе.

Ознакомиться с патентной системой можно на сайте ФНС России в разделе «Действующие налоги и сборы», подраздел «Патентная система налогообложения». Расчет стоимости патента доступен посредством одноименного налогового калькулятора.