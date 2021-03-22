РИАМО - 22 мар. Информация о взрыве бытового газа в подмосковном частном доме в Балашихе, которая распространилась в некоторых СМИ, не подтвердилась, сообщили в Минэнерго Московской области.

По информации оперативной дежурной группы АО «Мособлгаз», которая своевременно прибыла на место происшествия, в частном доме в деревне Полтево Балашихи, в 18:06 в сети произошло завышение давления газа. По двум частным домам в связи с завышением давления произошел скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования, как следствие в доме произошло возгорание на площади 1 кв. м., два человека получили незначительные царапины и ссадины, от госпитализации отказались.

Аварийная бригада «Мособлгаза», на чьем обслуживании находится газовое оборудование, оперативно прибыла на место, перекрыла газ. В настоящее время от газоснабжения отключено 59 домовладений. Пожар был локализован силами МЧС, проводится обход и ревизия оборудования в соседних домах.

После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено. В причинах происшедшего сейчас на месте разбирается техническая комиссия.