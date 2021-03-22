РИАМО - 22 мар. Наряд полиции был оперативно направлен на склад в деревне Бритово в Раменском городском округе Подмосковья, где один из рабочих находится в неадекватном состоянии и порезал себе шею, в итоге мужчина напал на полицейского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Когда порезавшего себя рабочего положили в машину скорой помощи, он находился без сознания. Как только он очнулся, то тут же вырвался из рук медиков, ударил водителя несколько раз в область лица и туловища. После этого он выбежал на территорию склада. Мужчина взял в руки штыковую лопату и стал замахиваться на охранников и других рабочих.

«Один из сотрудников полиции в это время находился в непосредственной близости от происходящего. На неоднократные требования полицейского прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал и, имея явный умысел причинить правоохранителю увечья, замахнувшись лопатой, направился в его сторону, выкрикивая угрозы убийством», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейский предупредил его, что применит оружие, но правонарушитель не отреагировал и продолжил движение. Сотрудник полиции увидел явную угрозу своей жизни и здоровью, несколько раз выстрелил в нападавшего. Гражданин скончался на месте.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, в ходе которой будет принято решение в соответствии с законом.