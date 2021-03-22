РИАМО - 22 мар. Геоинформационная база данных предприятий бытового обслуживания и общественного питания Московской области подготовлена уже на 50%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, Подмосковье является регионом с большим количеством объектов общественного питания, бытового обслуживания и придорожного сервиса.

«Важно проводить мониторинг и контроль состояния таких объектов для предоставления качественного сервиса. На сегодня геоинформационная база данных этих объектов бытового обслуживания и общепита составлена на 50%, то есть, собрана информация о более 9 тыс. предприятиях», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что сейчас база насчитывает данные о более 3,6 тыс. ресторанах и кафе, 5,3 тыс. салонах красоты и парикмахерских и около 600 прачечных и химчистках Московской области.

«Всего планируется собрать информацию о 17 тыс предприятиях бытового обслуживания и общественного питания, о 7,5 тыс объектов придорожного сервиса. В систему будут внесены сведения о местоположении, типе, площади, земельно-имущественных правах и количестве сотрудников объекта, фотоматериалы. Внесенная информация будет оперативно пополняться и дополняться», - подчеркнул Воскресенский.