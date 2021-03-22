РИАМО - 22 мар. В Москве сдадут в аренду земельный участок площадью 0,42 га в столичном Внукове за пределами МКАД, торги проведут в электронном виде, участок предназначен для строительства торгово-развлекательного центра, сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

Участок находится по адресу: поселок Внуково, улица Советская, рядом с домом 2А. Он предназначен для строительства ТРЦ с возможным размещением в нем музеев, выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов и магазинов. Общая площадь будущего здания составит 2,5 тыс. кв. м. Район Внуково административно относится к ЗАО.

«Всего в 2020 году город реализовал на торгах в Западном административном округе три участка под коммерческие цели общей площадью 1,16 га, конкуренция составила шесть участников на лот», – сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Стартовая цена годовой аренды составит 839,1 тыс. рублей. Договор аренды заключат сразу на 4 года и 10 месяцев. За это время арендатор должен будет построить ТРЦ и ввести его в эксплуатацию. Когда проект будет завешен, его передадут в собственность инвестора.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 апреля 2021 г. Аукцион пройдет 7 апреля. Участником может стать любое юридическое или физическое лицо.

Посмотреть документацию и характеристиками других земельных участков, предлагаемых в аренду, можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Земля под строительство».