РИАМО - 22 мар. Желающих сделать прививку в выездных бригадах в ТЦ и общественных местах Москвы провожают и консультируют более 3 тысяч добровольцев центра «Мосволонтер», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Два месяца назад в торговых центрах и других общественных местах начали работать выездные бригады вакцинации от Covid-19. Они принимают всех по очереди с 10:00 до 21:00. Для многих это удобно - не надо записываться заранее и можно совместить с другими делами», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».
Мэр также отметил, что с навигацией, заполнением документов и ответами на вопросы горожанам также помогают 160 сотрудников центров госуслуг.
За минувшие сутки в Москве выявили 1586 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировано 1 013 049 случаев заболевания.
В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).
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Текстовая трансляция
22 МАРТА
- Более 3 тыс волонтеров помогают желающим пройти вакцинацию в выездных бригадах в Москве. Также 160 сотрудников центров госуслуг помогают с навигацией, заполнением документов и другими вопросами.
- Стало известно, когда Путин сделает прививку от коронавируса. Президент сообщил об этом в понедельник на совещании по вопросу наращивания производства вакцин от Covid-19.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:
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- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР
- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.
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