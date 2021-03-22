РИАМО - 22 мар. Желающих сделать прививку в выездных бригадах в ТЦ и общественных местах Москвы провожают и консультируют более 3 тысяч добровольцев центра «Мосволонтер», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Два месяца назад в торговых центрах и других общественных местах начали работать выездные бригады вакцинации от Covid-19. Они принимают всех по очереди с 10:00 до 21:00. Для многих это удобно - не надо записываться заранее и можно совместить с другими делами», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Мэр также отметил, что с навигацией, заполнением документов и ответами на вопросы горожанам также помогают 160 сотрудников центров госуслуг.

За минувшие сутки в Москве выявили 1586 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зафиксировано 1 013 049 случаев заболевания.

В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. При себе следует иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

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Текстовая трансляция

22 МАРТА

- Более 3 тыс волонтеров помогают желающим пройти вакцинацию в выездных бригадах в Москве. Также 160 сотрудников центров госуслуг помогают с навигацией, заполнением документов и другими вопросами.

- Стало известно, когда Путин сделает прививку от коронавируса. Президент сообщил об этом в понедельник на совещании по вопросу наращивания производства вакцин от Covid-19.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медиков за просветительскую работу в сфере вакцинации от Covid‑19:

«Хочу поблагодарить врачей, они очень много разъясняют, убирают фобии (связанные с вакцинацией - ред.)», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдвинула новую версию происхождения коронавируса. Она связана с торговлей животными в КНР

- За сутки в России зарегистрировали 9 284 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 больных. В Москве - 1586.